Песков заявил о готовности РФ к принятию новых регионов после референдумов

Правовая система Российской Федерации, а также исполнительная власть готовы к гипотетическому присоединению в состав страны новых субъектов по итогам референдумов на территориях Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, к этому шагу готовы законодатели, органы исполнительной власти и соответствующие правовые подразделения. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что практическая ситуация с обеспечением безопасности ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожской, взятых под контроль российским войсками, после референдумов принципиально поменяется в юридическом плане.

Голосования по вопросу о вхождении в состав РФ проводятся на вышеозначенных территориях с 23 сентября. Сегодня референдумы завершаются. Telegram-канал «Радиоточка НСН» разобрался, что произойдёт после.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДонбассРеферендумПесков
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