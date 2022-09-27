Песков заявил о готовности РФ к принятию новых регионов после референдумов
Правовая система Российской Федерации, а также исполнительная власть готовы к гипотетическому присоединению в состав страны новых субъектов по итогам референдумов на территориях Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, к этому шагу готовы законодатели, органы исполнительной власти и соответствующие правовые подразделения. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что практическая ситуация с обеспечением безопасности ДНР, ЛНР, Херсонской области и части Запорожской, взятых под контроль российским войсками, после референдумов принципиально поменяется в юридическом плане.
Голосования по вопросу о вхождении в состав РФ проводятся на вышеозначенных территориях с 23 сентября. Сегодня референдумы завершаются. Telegram-канал «Радиоточка НСН» разобрался, что произойдёт после.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Мировой рынок облигаций попал в зону «медвежьего» тренда впервые с 1946 года
- Путин заявил, что украинское зерно не доходит до беднейших стран
- Госдума приняла закон о трудовых правах мобилизованных
- Клишас напомнил, что смертная казнь в России невозможна по конституции
- В Кремле анонсировали «продолжение общения» Путина с Лукашенко в Сочи
- Песков оценил заявление Медведева о ядерном оружии
- Грузия ужесточила контроль на пограничных пунктах
- Песков заявил о готовности РФ к принятию новых регионов после референдумов
- Котяков: работодатели не будут платить взносы в Соцфонд за мобилизованных сотрудников
- СМИ: Россиянин уплыл на сапборде в Эстонию «из-за страха перед мобилизацией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru