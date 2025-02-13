Песков: Без переговоров о безопасности России украинский конфликт не решить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Первому каналу», что без учета вопросов безопасности России невозможно обсуждать урегулирование ситуации на Украине.

Он подчеркнул, что безопасность является одной из главных озабоченностей России и именно этот вопрос стал причиной текущих противоречий, которые не были решены через переговоры с Европой и США.

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Песков отметил, что отказ западных стран от конструктивного диалога по этим вопросам привел к решению России начать специальную военную операцию.

По его словам, обсуждение безопасности должно быть неотъемлемой частью любых переговоров о дальнейшем урегулировании конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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