Песков: Без переговоров о безопасности России украинский конфликт не решить
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Первому каналу», что без учета вопросов безопасности России невозможно обсуждать урегулирование ситуации на Украине.
Он подчеркнул, что безопасность является одной из главных озабоченностей России и именно этот вопрос стал причиной текущих противоречий, которые не были решены через переговоры с Европой и США.
Песков отметил, что отказ западных стран от конструктивного диалога по этим вопросам привел к решению России начать специальную военную операцию.
По его словам, обсуждение безопасности должно быть неотъемлемой частью любых переговоров о дальнейшем урегулировании конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru