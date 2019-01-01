Первые жители Донбасса получили российские паспорта
Выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашённой Донецкой народной республики началась в Ростовской области. Процедура организована в специализированном центре в селе Покровском, передает RT.
Как отмечает ТАСС, сегодня же первые паспорта получат жители Луганской народной республики. Их оформляют в Новошахтинске. Всего в первой партии жителей Донбасса, получающих гражданство РФ – чуть более 60-и человек.
Оформление проходит по упрощённой схеме, согласно указу президента РФ от 24 апреля. Непосредственно процедура выдачи занимает не более десяти минут. Для этого необходимо пройти дактилоскопию и принять присягу гражданина РФ. Предварительные списки желающих стать россиянами оформляются властями ЛНР и ДНР.
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