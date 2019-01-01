Первые жители Донбасса получили российские паспорта

Выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашённой Донецкой народной республики началась в Ростовской области. Процедура организована в специализированном центре в селе Покровском, передает RT.

Как отмечает ТАСС, сегодня же первые паспорта получат жители Луганской народной республики. Их оформляют в Новошахтинске. Всего в первой партии жителей Донбасса, получающих гражданство РФ – чуть более 60-и человек.