Украина

Первые жители Донбасса получили российские паспорта

14 июня13:00

Выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашённой Донецкой народной республики началась в Ростовской области. Процедура организована в специализированном центре в селе Покровском, передает RT.

Как отмечает ТАСС, сегодня же первые паспорта получат жители Луганской народной республики. Их оформляют в Новошахтинске. Всего в первой партии жителей Донбасса, получающих гражданство РФ – чуть более 60-и человек.

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Оформление проходит по упрощённой схеме, согласно указу президента РФ от 24 апреля. Непосредственно процедура выдачи занимает не более десяти минут. Для этого необходимо пройти дактилоскопию и принять присягу гражданина РФ. Предварительные списки желающих стать россиянами оформляются властями ЛНР и ДНР.

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ФОТО: nagg.in.ua
ТЕГИ:ПаспортаДонбассГражданство