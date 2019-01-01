Отменённый телемост с Украиной пройдёт на российском ТВ
Отмененный на Украине телемост с Россией состоится в пятницу, 12 июля только на российском телевидении. Как сообщает Газета.ру, об этом проинформировал собственник украинского канала NewsOne, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Известно об этом стало на встрече главы правительства РФ Дмитрия Медведева с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко.
Ранее ВГТРК пригласила журналистов NewsOne в российскую столицу для проведения телемоста. До этого руководство NewsOne приняло решение отменить телемост из-за угроз в свой адрес.
Дмитрий Медведев назвал отмену телемоста «параноидальным поведением», передает РИА ФАН, а всю ситуацию вокруг этого – «юридическим фиглярством». Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии дела в отношении канала NewsOne по статье «финансирование терроризма».
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами». Это заявление опубликовала его пресс-служба, сообщает RT. «Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — заявил Зеленский.
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