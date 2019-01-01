Отменённый телемост с Украиной пройдёт на российском ТВ

Отмененный на Украине телемост с Россией состоится в пятницу, 12 июля только на российском телевидении. Как сообщает Газета.ру, об этом проинформировал собственник украинского канала NewsOne, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак. Известно об этом стало на встрече главы правительства РФ Дмитрия Медведева с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко.

Ранее ВГТРК пригласила журналистов NewsOne в российскую столицу для проведения телемоста. До этого руководство NewsOne приняло решение отменить телемост из-за угроз в свой адрес.