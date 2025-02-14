Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия сможет вернуться в мировую экономику и систему европейской безопасности после достижения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на его выступление в эфире государственного радио.

По мнению Орбана, мирное урегулирование ситуации на Украине возможно при посредничестве США. Он отметил, что реинтеграция России в мировую экономику даст значительный импульс венгерской экономике.

Орбан призвал Евросоюз начать переговоры с США

В феврале Орбан заявил о полном доверии президенту России Владимиру Путину и подчеркнул важность сотрудничества с Москвой для Венгрии. По его словам, на основе этого доверия было заключено множество соглашений между двумя странами.

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о подготовке к переговорам по Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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