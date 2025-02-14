Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия сможет вернуться в мировую экономику и систему европейской безопасности после достижения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на его выступление в эфире государственного радио.
По мнению Орбана, мирное урегулирование ситуации на Украине возможно при посредничестве США. Он отметил, что реинтеграция России в мировую экономику даст значительный импульс венгерской экономике.
В феврале Орбан заявил о полном доверии президенту России Владимиру Путину и подчеркнул важность сотрудничества с Москвой для Венгрии. По его словам, на основе этого доверия было заключено множество соглашений между двумя странами.
Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о подготовке к переговорам по Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гончаренко: Соглашение с США не содержит гарантий безопасности для Украины
- Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 150 миллионов рублей
- МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
- В Анапе загорелся пансионат на тысяче квадратных метров
- На Черным морем сбили беспилотник
- В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
- Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине
- «Только с одним россиянином»: Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным
- Бывшего замгубернатора ХМАО задержали по делу о взятке в 7,5 млн рублей
- В России выросли цены на водку и коньяк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru