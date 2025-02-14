Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия сможет вернуться в мировую экономику и систему европейской безопасности после достижения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на его выступление в эфире государственного радио.

По мнению Орбана, мирное урегулирование ситуации на Украине возможно при посредничестве США. Он отметил, что реинтеграция России в мировую экономику даст значительный импульс венгерской экономике.