Орбан призвал Евросоюз начать переговоры с США
Евросоюз должен перестать смотреть на президента США Дональда Трампа, как трусливый кролик на удава. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В ходе пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель он указал, что «у трусливых кроликов нет будущего».
По мнению Орбана, Евросоюзу следует «смело, решительно и уверенно выступить и сделать предложения американцам», отметив, что взять эту задачу на себя могут Германия и Франция.
«Самая большая проблема Европы заключается в том, что нет серьёзного партнёра, который бы инициировал европейско-американские переговоры», - заключил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если США введут пошлины на товары из Европы, то от Евросоюза последует твёрдый и решительный ответ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru