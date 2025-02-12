Орбан призвал Евросоюз начать переговоры с США

В ходе пресс-конференции с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель он указал, что «у трусливых кроликов нет будущего».

По мнению Орбана, Евросоюзу следует «смело, решительно и уверенно выступить и сделать предложения американцам», отметив, что взять эту задачу на себя могут Германия и Франция.

«Самая большая проблема Европы заключается в том, что нет серьёзного партнёра, который бы инициировал европейско-американские переговоры», - заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что если США введут пошлины на товары из Европы, то от Евросоюза последует твёрдый и решительный ответ, сообщает RT.

