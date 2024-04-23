Офис Зеленского: Великобритания выдала агреман Залужному

Великобритания согласовала кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в качестве посла. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В офисе Зеленского объяснили, почему назначили Залужного послом

По его словам, Лондон официально утвердил кандидатуру Залужного. Бывший главком ВСУ вступит в новую должность в течение ближайшего месяца, уточнил чиновник.

«Думаю, вопрос недель, согласование некоторых логистических процедур необходимо», - сказал Подоляк.

В начале февраля президент Украины снял Залужного с поста главкома ВСУ. Зеленский указал на стагнацию на фронте, напоминает «Радиоточка НСН».

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