Офис Зеленского: Великобритания выдала агреман Залужному
Великобритания согласовала кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в качестве посла. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, Лондон официально утвердил кандидатуру Залужного. Бывший главком ВСУ вступит в новую должность в течение ближайшего месяца, уточнил чиновник.
«Думаю, вопрос недель, согласование некоторых логистических процедур необходимо», - сказал Подоляк.
В начале февраля президент Украины снял Залужного с поста главкома ВСУ. Зеленский указал на стагнацию на фронте, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москвич пытался захватить самолет после ссоры с девушкой
- ЕС намерен ежегодно передавать Киеву 3 млрд евро прибыли с активов России
- Офис Зеленского: Великобритания выдала агреман Залужному
- В белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ
- В Москве прошла репетиция парада Победы
- Сунак: Британия направит в Польшу истребители «Тайфун»
- В Сочи задержали проникшего на борт самолета дебошира
- Замминистра обороны Иванова заподозрили в получении взятки не менее миллиона рублей
- Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией
- Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru