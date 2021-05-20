Украинский экс-министр: Страна деградирует после государственного перевор

По его словам, это случилось после государственного переворота 2014 года, «когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада».

Как отметил Суслов, деградация резко ускорилась. Это грозит серьезным социально-политическим кризисом из-за обнищания населения.

Москва в 90-е годы допустила просчет в отношениях с Киевом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, политика российской стороны в отношении Украины в 90-е годы предполагала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, но не было никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой.

