Украинский экс-министр: Страна деградирует после государственного перевор
Украина начала резко деградировать, сообщил в эфире телеканала «Наш» экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
По его словам, это случилось после государственного переворота 2014 года, «когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада».
Как отметил Суслов, деградация резко ускорилась. Это грозит серьезным социально-политическим кризисом из-за обнищания населения.
Москва в 90-е годы допустила просчет в отношениях с Киевом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
По его словам, политика российской стороны в отношении Украины в 90-е годы предполагала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, но не было никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой.
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