NYT: ЦРУ США создало сеть секретных баз на Украине
За последние годы Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало на Украине сеть секретных баз, утверждает газета The New York Times (NYT).
Издание ссылается на высокопоставленные источники в Вашингтоне. По информации журналистов, секретные объекты расположены в граничащих с Россией регионах Украины
С помощью баз США получают информацию о передвижении российских сил и предоставляют сведения украинской разведке, говорится в материале. Авторы публикации отметили, что сеть секретных объектов создана еще до начала конфликта с РФ.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что спецслужбы Запада готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для совершения провокаций на атомных электростанциях России, сообщает «Радиоточка НСН».
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