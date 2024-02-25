NYT: ЦРУ США создало сеть секретных баз на Украине

Издание ссылается на высокопоставленные источники в Вашингтоне. По информации журналистов, секретные объекты расположены в граничащих с Россией регионах Украины

С помощью баз США получают информацию о передвижении российских сил и предоставляют сведения украинской разведке, говорится в материале. Авторы публикации отметили, что сеть секретных объектов создана еще до начала конфликта с РФ.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что спецслужбы Запада готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для совершения провокаций на атомных электростанциях России, сообщает «Радиоточка НСН».

