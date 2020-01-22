«Недолюблена»: Зеленский призвал мировых инвесторов вкладываться в Украину

22 января 202020:04

Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе он заяви, что страна должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, об этом сообщает «РБК-Украина». Вместе с тем, Зеленский призвал участников форума стать «акционерами успеха новой Украины».

Украинский президент подчеркнул, что сегодня страна «недоинвестирована и недолюблена». К слову, в ноябре прошлого года Зеленский уже призывал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину, поскольку она, по президента, является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».

«Слуга народа 2.0». Вытащит ли Зеленский Украину из ямы МВФ

Между тем, НСН напоминает, что в июне прошлого года Владимир Зеленский пообещaл инвестиционные вливaния в инфрaструктуру Донбассa в сaмое ближaйшее время. Об этом он зaявил во время рaбочей поездки в Мaриуполь, где встретился с предпринимaтелями. По словaм глaвы госудaрствa, сейчaс готовятся «реформaторские зaконопроекты», которые будут способствовaть рaзвитию некрупного предпринимaтельствa, a тaкже ведутся переговоры с инострaнными инвесторaми. Зеленский тaкже обрaтил внимaние нa необходимость вложений и рaзвития инфрaструктуры Донбaссa.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что не верит в обещания лидера страны Владимира Зеленского обеспечить приток инвестиций в Донбасс и связывает их с предстоящими парламентскими выборами.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаИнвестицииВладимир Зеленский