«Недолюблена»: Зеленский призвал мировых инвесторов вкладываться в Украину
Владимир Зеленский назвал главную задачу Украины. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе он заяви, что страна должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, об этом сообщает «РБК-Украина». Вместе с тем, Зеленский призвал участников форума стать «акционерами успеха новой Украины».
Украинский президент подчеркнул, что сегодня страна «недоинвестирована и недолюблена». К слову, в ноябре прошлого года Зеленский уже призывал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину, поскольку она, по президента, является «одним из самых привлекательных стартапов в мире».
Между тем, НСН напоминает, что в июне прошлого года Владимир Зеленский пообещaл инвестиционные вливaния в инфрaструктуру Донбассa в сaмое ближaйшее время. Об этом он зaявил во время рaбочей поездки в Мaриуполь, где встретился с предпринимaтелями. По словaм глaвы госудaрствa, сейчaс готовятся «реформaторские зaконопроекты», которые будут способствовaть рaзвитию некрупного предпринимaтельствa, a тaкже ведутся переговоры с инострaнными инвесторaми. Зеленский тaкже обрaтил внимaние нa необходимость вложений и рaзвития инфрaструктуры Донбaссa.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что не верит в обещания лидера страны Владимира Зеленского обеспечить приток инвестиций в Донбасс и связывает их с предстоящими парламентскими выборами.
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