Не только грабил, но и делился. Экс-депутат Рады рассказал, почему Порошенко избежал ареста
Экс-депутат Верховной рады в эфире НСН заявил, что основания для привлечения Порошенко к уголовной ответственности есть.
Заседание по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко перенесли на 1 июля. Напомним, против него возбуждено дело о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Ранее Порошенко грозил арест, но прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения — личное обязательство вместо заключения под стражу. Прокурор суд обязать Порошенко являться по вызову следователя или суда, не отлучаться с места жительства без разрешения и сдать загранпаспорта, сообщает УНИАН.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что основания для привлечения Порошенко к уголовной ответственности есть.
«Большинство украинского народа считает, что он должен отвечать за совершенные преступления в сфере экономики, национальной безопасности, коррупции», - сказал эксперт.
Однако за Порошенко вступились иностранные политики. «Но он не только грабил, он делился. Поэтому мы увидели реакцию некоторых западных лидеров – Волкера, бывших президентов европейских стран, посольства США, что «нехорошо использовать судебную систему для политического преследования», - напомнил Олейник.
Это сыграло свою роль, считает он. «Но и прокуратура вдруг говорит, что арест уже не нужен, что Порошенко может сообщить место своего постоянного пребывания, и этого будет достаточно. То есть уже речь об аресте не идет», - заключил собеседник НСН.
Ранее Порошенко, выступая на митинге своих сторонников перед зданием суда, заявил, что против него возбудили еще одно дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
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