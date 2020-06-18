Не только грабил, но и делился. Экс-депутат Рады рассказал, почему Порошенко избежал ареста

Заседание по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко перенесли на 1 июля. Напомним, против него возбуждено дело о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Ранее Порошенко грозил арест, но прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения — личное обязательство вместо заключения под стражу. Прокурор суд обязать Порошенко являться по вызову следователя или суда, не отлучаться с места жительства без разрешения и сдать загранпаспорта, сообщает УНИАН.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что основания для привлечения Порошенко к уголовной ответственности есть.