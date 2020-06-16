В суд поступило ходатайство об аресте Порошенко

Как заявил украинским СМИ юрист Андрей Портнов, в качестве альтернативы аресту возможен залог в 10 миллионов гривен (25 млн рублей).



Порошенко после своей отставки стал фигурантом около 20 уголовных дел: его обвиняют, в числе прочего, в государственной измене, легализации преступных доходов через офшоры, попытки свержения конституционного строя.



В четверг Порошенко должен будет явиться в суд, где ему изберут меру пресечения. Об этом заявил его адвокат Илья Новиков.



Бывшему президенту придется прийти на процесс, несмотря на то, что сегодня скончался его отец. Алексей Порошенко умер в возрасте 86 лет вскоре после инсульта, передают «Дни.ру»

