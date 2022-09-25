«Наши все целы»: Журналисты RT попали под ракетный удар по гостинице в Херсоне

Члены съемочной группы телеканала Russia Today, попавшие под ракетный удар в Херсоне, серьезно не пострадали.

«Удар по гостинице в Херсоне, где находилась съёмочная группа RT, был нанесён из РСЗО HIMARS. По отелю выпустили две ракеты, одну их них удалось сбить», - говорится в сообщении RT.

«Он чудом выжил!»: Ракетный удар по Херсону пришелся по гостинице с журналистами

Военкор RT Мурад Газдиев рассказал в Telegram о подробностях инцидента и опубликовал соответствующие фото и видео.

По его словам, «наши все целы», при этом одного из операторов придавило бетонными плитами, но он чудом выжил.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по гостинице в Херсоне погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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ФОТО: НСН
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