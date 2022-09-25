«Наши все целы»: Журналисты RT попали под ракетный удар по гостинице в Херсоне

Военкор RT Мурад Газдиев рассказал в Telegram о подробностях инцидента и опубликовал соответствующие фото и видео.

По его словам, «наши все целы», при этом одного из операторов придавило бетонными плитами, но он чудом выжил.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по гостинице в Херсоне погиб бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

