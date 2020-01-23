Население Украины сократилось почти на 12 млн человек
Численность населения Украины с 2001 года сократилась на 11,45 миллионов человек. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр кабмина Дмитрий Дубилет, опираясь на данные пробной переписи населения. Он подчеркнул, что сейчас на Украине живут чуть более 37 миллионов человек.
Согласно результатам исследования, население страны по половому признаку распределяется так: более 20 миллионов – это женщины, и 17,28 миллиона – представители сильной половины человечества. Напомним, первый пробный этап переписи населения прошел с 1 по 10 декабря, второй - с 14 по 23 декабря прошлого года.
Между тем, перепись населения в России состоится в октябре 2020 года. Как сообщает «Интерфакс», это следует из постановления, ранее подписанного Дмитрием Медведевым. Он подчеркнул, что перепись является «очень сложным и крупным событием в жизни любой страны, а в масштабах России «это мероприятие усложняется вдвойне».
На перепись будет выделено 30 млрд рублей. Её предварительные итоги будут известны в апреле 2021 года.
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