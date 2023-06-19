В частности, у Москвы есть данные об отправке двух контейнеров с ядерным топливом в Роменской АЭС на переработку в зону Чернобыля. При этом Украина не уведомила МАГАТЭ о перемещении партии облученного топлива.

Глава разведведомства Сергей Нарышкин считает, что Киев создает начиненную радиоактивными веществами грязную ядерную бомбу, которая может привести к загрязнению территории.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой рассказал об оружии, которое республика получила от России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

