Нарышкин: Киев отправил на переработку партию ядерного топлива в Чернобыль

Российская служба внешней разведки получила информацию о работе Киева над грязной ядерной бомбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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В частности, у Москвы есть данные об отправке двух контейнеров с ядерным топливом в Роменской АЭС на переработку в зону Чернобыля. При этом Украина не уведомила МАГАТЭ о перемещении партии облученного топлива.

Глава разведведомства Сергей Нарышкин считает, что Киев создает начиненную радиоактивными веществами грязную ядерную бомбу, которая может привести к загрязнению территории.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой рассказал об оружии, которое республика получила от России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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