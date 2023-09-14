На Украину прибыл старший представитель управления инспектора Пентагона по стране

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине приехал в Киев. Сообщение об этом опубликовано на сайте учреждения.

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«Старший представитель ... теперь в американском посольстве на Украине, чтобы руководить взаимодействиями управления... с американскими и украинскими коллегами», — указано в заявлении.

Вскоре на Украину направят дополнительный персонал. Сотрудники должны будут облегчить проведение расследований и составление обзоров, касающихся отправленной США военной помощи Киеву.

Ранее в украинскую столицу прибыла с визитом глава МИД Германии Анналена Бербок, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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