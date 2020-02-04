Пьер Ришар посетит Крым

Кроме Пьера Ришара на фестивале также будут такие известные деятели культуры, как Александр Ширвиндт, Сергей Маховиков и другие. Международный фестиваль «Боспорские агоны» пройдет в Керчи с 8 по 13 июня.

Как напоминает НСН, в феврале 2016 года Пьер Ришар побывал с визитом в Москве. Известный актер спустился в столичную подземку. Артист признался, что московское метро не только порадовало его отсутствием рекламы, но и во многом напомнило настоящий музей. Кроме того, следуя по Арбатско-Покровской линии, Ришар сделал остановку на станции «Площадь Революции», где установлена бронзовая скульптура собаки. Последовав известной традиции, французский актер потер ей нос.







