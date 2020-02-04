Пьер Ришар посетит Крым
Известный французский актёр и режиссёр Пьер Ришар посетит Крым. Он приедет на фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» и войдёт в состав его жюри. Об этом рассказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, пишет КИА. Кроме того, она отметила, что в рамках фестиваля состоится творческий вечер признанного мастера.
Кроме Пьера Ришара на фестивале также будут такие известные деятели культуры, как Александр Ширвиндт, Сергей Маховиков и другие. Международный фестиваль «Боспорские агоны» пройдет в Керчи с 8 по 13 июня.
Как напоминает НСН, в феврале 2016 года Пьер Ришар побывал с визитом в Москве. Известный актер спустился в столичную подземку. Артист признался, что московское метро не только порадовало его отсутствием рекламы, но и во многом напомнило настоящий музей. Кроме того, следуя по Арбатско-Покровской линии, Ришар сделал остановку на станции «Площадь Революции», где установлена бронзовая скульптура собаки. Последовав известной традиции, французский актер потер ей нос.
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