На Украине установили 9 мая День Европы

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить ... День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в документе.

Отмечается, что решение было принято в том числе для «укрепления единства» европейских народов и обеспечения мира и стабильности в регионе.

