На Украине установили 9 мая День Европы
8 мая 202309:59
День Европы установили на Украине, он будет отмечаться 9 мая. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского опубликован на сайте офиса главы государства.
«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить ... День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в документе.
Отмечается, что решение было принято в том числе для «укрепления единства» европейских народов и обеспечения мира и стабильности в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru