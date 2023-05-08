На Украине установили 9 мая День Европы

День Европы установили на Украине, он будет отмечаться 9 мая. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского опубликован на сайте офиса главы государства.

На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой не отменять празднование 9 мая

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить ... День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в документе.

Отмечается, что решение было принято в том числе для «укрепления единства» европейских народов и обеспечения мира и стабильности в регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:9 маяВладимир ЗеленскийУкраина

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