На Украине сообщили о новом сбое в работе оператора «Киевстар»

По словам пользователей, связь не работает во многих украинских городах, в том числе в Одессе и Львове. «Киевстар» пока не прокомментировал ситуацию.

Сбой в работе оператора связи был зафиксирован на минувшей неделе. Компания заявляла об уничтожении части инфраструктуры в результате хакерской атаки, напоминает телеканал «360». Без связи и домашнего интернета остались абоненты в Киевской области, Кропивницком, Львове, Житомире.

