На Украине сообщили о новом сбое в работе оператора «Киевстар»

Абоненты одного из крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстар» снова сообщили о проблемах со связью. Комментарии об этом появились в соцсетях компании.

Украинский оператор связи «Киевстар» работает с перебоями из-за атаки хакеров

По словам пользователей, связь не работает во многих украинских городах, в том числе в Одессе и Львове. «Киевстар» пока не прокомментировал ситуацию.

Сбой в работе оператора связи был зафиксирован на минувшей неделе. Компания заявляла об уничтожении части инфраструктуры в результате хакерской атаки, напоминает телеканал «360». Без связи и домашнего интернета остались абоненты в Киевской области, Кропивницком, Львове, Житомире.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Операторы СвязиСбойУкраина

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