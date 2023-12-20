На Украине сообщили о новом сбое в работе оператора «Киевстар»
Абоненты одного из крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстар» снова сообщили о проблемах со связью. Комментарии об этом появились в соцсетях компании.
По словам пользователей, связь не работает во многих украинских городах, в том числе в Одессе и Львове. «Киевстар» пока не прокомментировал ситуацию.
Сбой в работе оператора связи был зафиксирован на минувшей неделе. Компания заявляла об уничтожении части инфраструктуры в результате хакерской атаки, напоминает телеканал «360». Без связи и домашнего интернета остались абоненты в Киевской области, Кропивницком, Львове, Житомире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru