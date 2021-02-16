Укрэнерго: Киев не может отказаться от закупок электроэнергии у России
Украина не намерена отказываться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
По его словам, во второй половине марта - в апреле ситуация дефицита мощностей в энергосистеме Украины изменится на профицит мощностей за счет поставок в страну угля.
Как отметил Кудрицкий, импорт электроэнергии из РФ помогает Украине «закрывать баланс в энергосистеме».
В феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом говорится сайте компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».
Согласно опубликованным данным, мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВтч.
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