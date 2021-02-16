Укрэнерго: Киев не может отказаться от закупок электроэнергии у России

Украина не намерена отказываться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

По его словам, во второй половине марта - в апреле ситуация дефицита мощностей в энергосистеме Украины изменится на профицит мощностей за счет поставок в страну угля.