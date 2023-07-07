На Украине потребовали назвать срок приглашения страны в НАТО

По мнению дипломата, страны блока должны назвать этот срок, если они не могут пригласить Украину в НАТО в ходе саммита альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Кулеба добавил, что для членства страны в Североатлантическом альянсе государство должно выполнить определенные требования, приглашение же ни к чему не обязывает, достаточно стратегического предвидения и политической воли.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО намерены увеличить поставки артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

