На Украине потребовали назвать срок приглашения страны в НАТО
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от Североатлантического альянса обозначить срок приглашения Киева в НАТО. Об этом он заявил в статье, размещенной в издании Foreign Policy.
По мнению дипломата, страны блока должны назвать этот срок, если они не могут пригласить Украину в НАТО в ходе саммита альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.
Кулеба добавил, что для членства страны в Североатлантическом альянсе государство должно выполнить определенные требования, приглашение же ни к чему не обязывает, достаточно стратегического предвидения и политической воли.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО намерены увеличить поставки артиллерийских боеприпасов на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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