На Украине полицейские заявили о 280 нарушениях дня тишины

В Национальной полиции Украины сообщили почти о 280 заявлениях и сообщениях, которые поступили в день тишины – накануне выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской полиции.

«Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов, и подкупом избирателей - пять фактов», - заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Напомним, с полуночи 20 июня в течение 24 часов на Украине полностью запрещена предвыборная агитация.

Досрочные выборы в украинский парламент проходят по инициативе президента страны Владимира Зеленского, распустившего предыдущий состав Верховной рады. Выборы состоятся по смешанной системе: 225 кандидатов получат депутатские мандаты по партийным списком, еще 225 человек – в результате победы в мажоритарных округах.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что ждет украинских политиков после выборов в Верховную раду.

