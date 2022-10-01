На Украине отменили осенний призыв и демобилизацию срочников

Глава государства в декабре прошлого года подписал указ, согласно которому в 2022 году призыв планировалось провести в апреле-июне и октябре-декабре. Солдаты, прошедшие срочную службу, должны были уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре. Весной текущего года был подписан другой указ, отменяющий весенний призыв и разрешающий срочникам уйти в запас в апреле-июне не ранее объявления демобилизации «в установленном порядке».

В новом указе Зеленского не содержится статья об осеннем призыве и отмечается, что солдаты, чей срок службы истекал в октябре-декабре, смогут уйти в запас «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации».

