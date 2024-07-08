МО РФ: под Авдеевкой обнаружили лабораторию для производства отравляющих веществ

Под Авдеевкой была обнаружена лаборатория, которая использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в ходе инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием на первом этаже разрушенного здания в промышленной зоне.