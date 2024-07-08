МО РФ: под Авдеевкой обнаружили лабораторию для производства отравляющих веществ
Под Авдеевкой была обнаружена лаборатория, которая использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, в ходе инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием на первом этаже разрушенного здания в промышленной зоне.
Кириллов сообщил, что для осмотра помещения и проведения экспресс-анализа на место была направлена мобильная диагностическая группа войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
Он отметил, что в лаборатории обнаружены полупромышленный ротационный испаритель, система фильтрационной вытяжки, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и химическими веществами. Также были найдены противогазы, включая американские, и защитные костюмы польского производства, предназначенные для защиты органов дыхания и кожи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru