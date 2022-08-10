Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине з/к «Гепард» и трёх самолётов
Вооружённые силы России уничтожили на Украине зенитный пушечный комплекс «Гепард», предоставленный Киеву Германией. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Удар по боевой машине был нанесён в Николаевской области.
По данным Минобороны, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 вооружённых сил Украины. Кроме того, подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на территории Донбасса. Также ликвидированы семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в ДНР и Запорожской области.
В частности, в Красногоровке ВКС России высокоточным ударом уничтожили склад, где находилось шесть тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин. Эти боеприпасы предназначались для снабжения 54 механизированной бригады ВСУ. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих убитыми.
Конашенков также сообщил о трёх сбитых боевых самолётах воздушных сил Украины в воздухе Николаевской области.
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