Вооружённые силы России уничтожили на Украине зенитный пушечный комплекс «Гепард», предоставленный Киеву Германией. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Удар по боевой машине был нанесён в Николаевской области.

По данным Минобороны, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 вооружённых сил Украины. Кроме того, подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на территории Донбасса. Также ликвидированы семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в ДНР и Запорожской области.

В частности, в Красногоровке ВКС России высокоточным ударом уничтожили склад, где находилось шесть тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин. Эти боеприпасы предназначались для снабжения 54 механизированной бригады ВСУ. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих убитыми.

Конашенков также сообщил о трёх сбитых боевых самолётах воздушных сил Украины в воздухе Николаевской области.

