Министр Украины упрекнул Зеленского за русский язык

Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, заступился за чиновников, которых президент страны Владимир Зеленский упрекнул в незнании родного языка. Омелян, в свою очередь, раскритиковал Зеленского за использование русского языка.

Министр инфраструктуры Украины принял на свой счет упреки президента, когда тот в ходе форума интернет-деятелей iForum 2019 заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из технологической сферы: «диджитализация», «гиперлуп» и «Илон Маск», и «инновация».

На своей странице в Facebook Омелян поправил Зеленского и сообщил, что «диджитализация» надо писать и произносить как «дигитализация», а также рассказал об успешно реализуемых на Украине технологиях. Кроме того, министр упрекнул президента в использовании русского языка.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, почему назвал зампостпреда Великобритании, перебившего представителя России на заседании Совета Безопасности ООН, где должен был рассматриваться вопрос о законе Украины о госязыке, хулиганом.

