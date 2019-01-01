Министр Украины упрекнул Зеленского за русский язык
Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, заступился за чиновников, которых президент страны Владимир Зеленский упрекнул в незнании родного языка. Омелян, в свою очередь, раскритиковал Зеленского за использование русского языка.
Министр инфраструктуры Украины принял на свой счет упреки президента, когда тот в ходе форума интернет-деятелей iForum 2019 заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из технологической сферы: «диджитализация», «гиперлуп» и «Илон Маск», и «инновация».
На своей странице в Facebook Омелян поправил Зеленского и сообщил, что «диджитализация» надо писать и произносить как «дигитализация», а также рассказал об успешно реализуемых на Украине технологиях. Кроме того, министр упрекнул президента в использовании русского языка.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, почему назвал зампостпреда Великобритании, перебившего представителя России на заседании Совета Безопасности ООН, где должен был рассматриваться вопрос о законе Украины о госязыке, хулиганом.
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