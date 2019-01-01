Хуже холодной войны. Экс-замгенсекретаря ООН о перебивании Небензи в Совбезе

На заседании Совета Безопасности ООН, где должен был рассматриваться вопрос о законе Украины о госязыке, заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен дважды прервал выступление постпреда России Василия Небензи. Тот назвал документ «языковой инквизицией», отметив, что он нарушает минское договоренности. После того, как британский дипломат прервал выступление Небензи, председатель Совбеза Диан Трианшах Джани дал возможность Аллену высказаться, но после снова отдал слово российскому представителю. Через пару минут Аллен снова попытался прервать Небензю, заявив, что «процедура объяснения голосования не дает российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление». Сам Небензя заявил, что подобное «бывает» на заседаниях Совбеза ООН.

В свою очередь бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе не смог вспомнить подобных случаев в истории организации (слушайте аудио).

«Я не припомню такого рода случаи, чтобы в Совете безопасности, когда кто-то выступал, другой его перебивал. Они там отвечают друг другу, это да. По правилам процедуры и Генассамблеи, и Совета безопасности, и любого другого органа ООН, перебивать можно только тогда, когда кто-то из представителей хочет выступить по введению. Честно говоря, я даже в Холодную войну не помню таких случаев, чтобы перебивали. По тому и председатель Совета безопасности дал Небензе возможность продолжить, потому что мальчишка какой-то хулиган просто английский, зампостпреда. Это ж не рынок, это все-таки дипломатия», — отметил собеседник агентства.

Ранее официально ставший президентом Украины 20 мая Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине. Однако бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в его искренности.

