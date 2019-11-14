МИД Украины высказался о встрече Зеленского с Путиным

14 ноября 201912:33

Двусторонние переговоры президентов России и Украины пока не планируются. Об этом заявил сегодня украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, комментируя предложение первого президента Казастана Нурсултана Назарбаева. По словам Пристайко, Киев официально не получил от Астаны эту инициативу, передает RT.

Глава украинского МИДа подчеркнул, что нынешняя цель Киева - встреча в нормандском формате. Ради этого, по словам Пристайко, «сделаны определённые болезненные шаги».

Зюганов рассказал, как Назарбаев помирит Россию и Украину

Ранее Назарбаев предложил себя в качестве посредника для организации встречи Владимира Путина в Владимиром Зеленским. Первый казахстанский лидер утверждал, что президент Украины уже дал своё согласие.

В Кремле поблагодарили Назарбаева за эти усилия, однако заявили о бесполезности встречи двух лидеров на текущий момент, и также обозначил главной целью — организацию «нормандского» саммита.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: facebook.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПутинВстреча