МИД Украины высказался о встрече Зеленского с Путиным

Двусторонние переговоры президентов России и Украины пока не планируются. Об этом заявил сегодня украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, комментируя предложение первого президента Казастана Нурсултана Назарбаева. По словам Пристайко, Киев официально не получил от Астаны эту инициативу, передает RT.

Глава украинского МИДа подчеркнул, что нынешняя цель Киева - встреча в нормандском формате. Ради этого, по словам Пристайко, «сделаны определённые болезненные шаги».