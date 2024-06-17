Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами
Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были зафиксированы на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя сталелитейной компании
Сотрудники предприятия рассказали, что с начала года на производственные сооружения комбината было совершено четыре атаки с использованием десяти БПЛА, два из которых были уничтожены до достижения промплощадки.
Никто из сотрудников в результате этих атак не пострадал, и предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.
В феврале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории металлургического комбината были обнаружены и обезврежены обломки беспилотника. Он отметил, что пострадавших нет и работа предприятия существенно не пострадала.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) является крупнейшим производителем стали в России и основной производственной площадкой группы НЛМК, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У закрытого ИП актрисы Заворотнюк нашли долг в 140 тысяч рублей
- Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами
- СМИ: В Испании задержали готовивших атаку на футболистов «Реала» членов ИГ
- Минюст РФ признал «Германский исторический институт» нежелательной организацией
- В России заявили об отсутствии вклада саммита по Украине в мирные соглашения
- США обновили санкционные списки по терроризму
- Кабмин поддержал высылку находящихся в России без оснований иностранцев
- СМИ: Латвийский театр запретил спектакли на русском языке
- Юрист Блиновской заявил, что четверть её клиентов не являются резидентами РФ
- Автомобилист сбил медведя возле здания Пентагона в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru