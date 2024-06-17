Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были зафиксированы на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя сталелитейной компании

Сотрудники предприятия рассказали, что с начала года на производственные сооружения комбината было совершено четыре атаки с использованием десяти БПЛА, два из которых были уничтожены до достижения промплощадки.

Над тремя областями уничтожили шесть украинских БПЛА

Никто из сотрудников в результате этих атак не пострадал, и предприятие продолжает функционировать в штатном режиме.

В феврале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории металлургического комбината были обнаружены и обезврежены обломки беспилотника. Он отметил, что пострадавших нет и работа предприятия существенно не пострадала.

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) является крупнейшим производителем стали в России и основной производственной площадкой группы НЛМК, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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