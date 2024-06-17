Металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были зафиксированы на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя сталелитейной компании

Сотрудники предприятия рассказали, что с начала года на производственные сооружения комбината было совершено четыре атаки с использованием десяти БПЛА, два из которых были уничтожены до достижения промплощадки.