Медведев предупредил о последствиях для украинских военных в Курской области
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинские военные, заблокированные в Курской области, будут уничтожены, если откажутся сложить оружие и сдаться в плен.
Так он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина, который сообщил, что для тех, кто сдастся, гарантируется жизнь и достойное обращение в соответствии с международными нормами.
Медведев отметил, что этот подход является гуманным, однако подчеркнул, что для тех, кто откажется сдаться, последствия будут жесткими. Он добавил, что в случае отказа от капитуляции, украинские военные будут последовательно уничтожены.
Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России отметил, что с пониманием относится к призыву американского президента Дональда Трампа проявить гуманность в отношении заблокированных украинских военных. В то же время российский лидер отметил, что действия украинских военных, совершавших преступления против мирных жителей в Курской области, квалифицируются как терроризм, передает «Радиоточка НСН».
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