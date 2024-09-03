Маск заявил, что не включил Starlink у Крыма для атаки ВСУ из-за санкций США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что отказался активировать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом, чтобы предотвратить возможное использование ее украинскими военными для атак на российские корабли. Об этом он написал на своей странице в X.

Маск пояснил, что если бы он удовлетворил запрос Киева о включении спутниковой связи в Крыму, это привело бы к нарушению американских законов.