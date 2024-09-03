Маск заявил, что не включил Starlink у Крыма для атаки ВСУ из-за санкций США
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что отказался активировать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом, чтобы предотвратить возможное использование ее украинскими военными для атак на российские корабли. Об этом он написал на своей странице в X.
Маск пояснил, что если бы он удовлетворил запрос Киева о включении спутниковой связи в Крыму, это привело бы к нарушению американских законов.
Он также отметил, что, хотя Starlink может использоваться как связь для военных нужд, ее использование в непосредственных военных действиях могло бы привести к переквалификации системы из коммерческой в военную, что дало бы другим странам основания для ее нейтрализации.
Телеканал CNN ранее сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма, что помешало украинской атаке на российский флот. Сам Маск связал свой отказ с соблюдением американских санкций против России, которые запрещали ему предоставлять спутниковую связь в этом регионе, передает «Радиоточка НСН».
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