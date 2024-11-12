Маск поддержал идею аудита помощи Украине после завершения конфликта
Американский предприниматель Илон Маск согласился с необходимостью аудита американской финансовой помощи Украине после завершения конфликта.
В социальной сети X он подтвердил это коротким комментарием «Да» в ответ на пост пользователя, заявившего, что американцы имеют право знать, как были использованы выделенные средства, отмечает «Свободная пресса».
Бывший президент США Дональд Трамп ранее обещал, что сможет урегулировать украинский конфликт с помощью переговоров и неоднократно утверждал, что способен сделать это за один день. Российская сторона, в свою очередь, считает, что такое упрощение проблемы нереалистично.
Трамп также не раз критиковал подход Вашингтона к конфликту, а президента Украины Владимира Зеленского называл «торгашом», чьи визиты в США, по его мнению, приводят к новым многомиллиардным траншам, передает «Радиоточка НСН».
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