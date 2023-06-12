Макрон рассказал, сколько продлится контрнаступление ВСУ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление украинской армии может продолжаться несколько месяцев, пишут СМИ.

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По словам французского лидера, ВСУ будут вести наступление в течение нескольких недель или месяцев. Макрон отметил, что Киев тщательно подготовился.

«Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта», - добавил президент Франции.

По данным Telegram-канала «Неофициальный Безсонов», все лечебные учреждения подконтрольного Украине города Запорожье заполнены солдатами ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаЭммануэль Макрон

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