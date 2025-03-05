Лукашенко рассказал, с чем связано начало СВО

Решение Москвы о начале специальной военной операции связано не только с экспансией НАТО на восток, но и с возникшими на Украине угрозами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его словам, выбор есть всегда и, возможно, у российского лидера Владимира Путина имелись альтернативы. Он инициировал переговоры, чтобы договориться с Киевом по вопросам Североатлантического альянса, демилитаризации, отсутствия притеснения русского языка и завершить конфликт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают тему Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

