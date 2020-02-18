Кремль выразил сочувствие жертвам боя в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о жертвах столкновения между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками, в связи с чем выражают сочувствие.
«Мы действительно видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение. Мы не располагаем деталями этого столкновения. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы», — цитирует Пескова «Свободная пресса».
Напомним, что ранее стало известно о боестолкновении на линии соприкосновения в Луганской народной республике. В Киеве поспешили заявить, что наступление начали представители ЛНР. В самопровозглашенной республике эту версию опровергают, заявляя, что инцидент произошел после того, как украинская диверсионная группа подорвалась на минном поле и для прикрытия ее эвакуации силовика начали обстрел населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.
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