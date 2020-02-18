Кремль выразил сочувствие жертвам боя в Донбассе

«Мы действительно видели информацию, которая появилась и которая говорит о том, что сегодня рано утром имело место столкновение. Мы не располагаем деталями этого столкновения. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы», — цитирует Пескова «Свободная пресса».

Напомним, что ранее стало известно о боестолкновении на линии соприкосновения в Луганской народной республике. В Киеве поспешили заявить, что наступление начали представители ЛНР. В самопровозглашенной республике эту версию опровергают, заявляя, что инцидент произошел после того, как украинская диверсионная группа подорвалась на минном поле и для прикрытия ее эвакуации силовика начали обстрел населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое.

