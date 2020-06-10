Климкин призвал Зеленского снять розовые очки и отобрать Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым у России можно только отобрать.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что без возвращения полуострова невозможно налаживание нормальных отношений между двумя странами, а россиянам будет стыдно за то, что в 2014 году Крым стал российским.