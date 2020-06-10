Климкин призвал Зеленского снять розовые очки и отобрать Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым у России можно только отобрать.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что без возвращения полуострова невозможно налаживание нормальных отношений между двумя странами, а россиянам будет стыдно за то, что в 2014 году Крым стал российским.

Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Климкин призвал украинского лидера перестать «смотреть на мир через розовые очки».

«Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — написал Климкин в Twitter.

Ранее украинский депутат призвал Зеленского взорвать ядерные бомбы Москве и Санкт-Петербурге.

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ФОТО: Павел Климкин. Фото с сайта Sharij.net
ТЕГИ:КрымПавел Климкин
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