Депутат: Киев запретил Медведчуку ездить в Москву
21 января 202110:45
Депутату украинской Рады, лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку запретили выезжать в Россию. Соответствующее распоряжение получила Государственная авиационная служба Украины, сообщил однопартиец Медведчука Илья Кива, передает РИА ФАН.
Ранее МИД Украины был недоволен тем, что представители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик назначили Медведчука посредником в передаче Киеву группы удерживаемых лиц, передает RT.
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21 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru