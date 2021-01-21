Депутат: Киев запретил Медведчуку ездить в Москву

Москва продолжает снимать ограничения, введенные из-за COVID-19 В Электростали в ДТП с автобусом пострадали девять человек Больница имени Ерамишанцева присоединилась к инсультной сети Москвы Туристическим сервисом Russpass уже воспользовались более 700 тысяч человек Главархив Москвы запустил онлайн-сервис «Моя семья»