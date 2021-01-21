Депутат: Киев запретил Медведчуку ездить в Москву

Депутату украинской Рады, лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку запретили выезжать в Россию. Соответствующее распоряжение получила Государственная авиационная служба Украины, сообщил однопартиец Медведчука Илья Кива, передает РИА ФАН.

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Ранее МИД Украины был недоволен тем, что представители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик назначили Медведчука посредником в передаче Киеву группы удерживаемых лиц, передает RT.

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ФОТО: Виктор Медведчук // Википедия
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