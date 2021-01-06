Минздрав Украины намерен отстранить госкомпанию от закупки вакцин от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что руководство госпредприятия «Медицинские закупки Украины» дискредитирует государство перед мировым сообществом, сообщает ТАСС.

По словам Степанова, действия гендиректор госкомпании Арсена Жумадилова привели к ухудшению позиций Украины на переговорах по поставкам вакцин.

«Мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», - подчеркнул глава украинского Минздрава.

Степанов добавил, что в ближайшее время министерство сменит компанию, которая будет исполнять техническую функцию по закупке вакцин от COVID-19.

Ранее руководитель молодёжного крыла партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артём Марчевский заявил о намерении начать сбор подписей за использование на территории Украины российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает RT.

Глава политсовета партии Виктор Медведчук, в свою очередь, отметил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» уже подала в украинские органы власти документы для госрегистрации российского препарата.

