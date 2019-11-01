Киев намерен отложить отвод сил в Петровском
Украинская сторона собирается изменить дату начала разведения сил в Петровском. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, ссылаясь на нарушение режима прекращения огня. По словам Загороднюка, для начал процесса отвода необходимо семь дней тишины, передаёт RT.
При этом такое условие не прописано ни в оном соглашении. Ранее Киев уже несколько раз срывал начало отвода сил под предлогом обстрелов. В ЛНР и ДНР возлагают на украинскую сторону ответственность за это.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности начала разведения сил в Петровском 4 ноября. Сегодня украинская сторона и ЛНР завили о завершении разведения сил в районе Золотого.
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