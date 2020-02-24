Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги
Украинцы, освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом, обвиняют Киев в невыполнении своих обещаний. Люди не получили квартиры и денежную компенсацию, обещанную руководством Украины, сообщает LENTA.RU со ссылкой на заявление Юрия Бутусова, опубликованное в Facebook
После освобождения украинцы так не получили новые квартиры и по 100 тысяч гривен компенсации.
«Два месяца люди живут без копейки денег! Квартиры многих отобраны оккупантами (имеются в виду ЛНР и ДНР — прим. НСН), - написал Бутусов.
Журналист отметил, что многие из вернувшихся пленных нуждаются в серьезном лечении, восстановлении утраченного имущества и трудоустройстве.
Бутусов, в частности, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, которого, по его мнению, больше «волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки». История связана с гражданкой Украины Анастасией Зинченко, которая не может выехать из зараженного коронавирусом Китая, потому что у ее собаки нет необходимых документов.
Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск - 76 человек. В числе переданных Донбассу - пятеро бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на Майдане.
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