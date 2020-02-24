Киев два месяца не выплачивает бывшим пленным деньги

Украинцы, освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом, обвиняют Киев в невыполнении своих обещаний. Люди не получили квартиры и денежную компенсацию, обещанную руководством Украины, сообщает LENTA.RU со ссылкой на заявление Юрия Бутусова, опубликованное в Facebook

После освобождения украинцы так не получили новые квартиры и по 100 тысяч гривен компенсации.

«Два месяца люди живут без копейки денег! Квартиры многих отобраны оккупантами (имеются в виду ЛНР и ДНР — прим. НСН), - написал Бутусов.