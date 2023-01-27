Кабмин Украины запретил чиновникам выезжать из страны без уважительной причины

Украинское правительство приняло постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишут украинские СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 января, подписал указ, запрещающий чиновникам, а также сотрудникам правоохранительных органов проводить отпуск за рубежом.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сегодня заявила, что главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко следует выгнать со всех занимаемых ею постов из-за того, что та в январе отдохнула в Дубае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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