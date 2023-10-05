Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку

Министр иностранных дел Великобритании Суэлла Браверман извинилась за то, что наступила на хвост собаки-поводыря, сообщает Daily Express.

Это произошло во время диалога с представителями благотворительной организации, помогающей слепым и слабовидящим людям. Во время извинений министр улыбнулась, некоторые присутствующие в зале громко смеялись.

Браверман указала, что не знала о случившемся, пока не увидела снимки с мероприятия. На нем Браверман общалась с представителем организации, а ее каблук придавил хвост собаки, поводок которой держал человек в темных очках.

