Глава МВД Британии с улыбкой извинилась за то, что наступила на собаку
Министр иностранных дел Великобритании Суэлла Браверман извинилась за то, что наступила на хвост собаки-поводыря, сообщает Daily Express.
Это произошло во время диалога с представителями благотворительной организации, помогающей слепым и слабовидящим людям. Во время извинений министр улыбнулась, некоторые присутствующие в зале громко смеялись.
Браверман указала, что не знала о случившемся, пока не увидела снимки с мероприятия. На нем Браверман общалась с представителем организации, а ее каблук придавил хвост собаки, поводок которой держал человек в темных очках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru