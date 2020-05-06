Глава МИД Украины рассказал, как будет «возвращать» Крым

Киев разрабатывает концепцию по «возвращению» Крымского полуострова под юрисдикцию Украины. Для того, чтобы это произошло, властям Украины необходимо сделать три тактических шага. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью изданию «Новое время» заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

«Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма», —отметил министр.

Кроме того, ещё одной задачей Дмитрий Кулеба считает поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию, подчеркивает RT.