Глава МИД Украины рассказал, как будет «возвращать» Крым
Киев разрабатывает концепцию по «возвращению» Крымского полуострова под юрисдикцию Украины. Для того, чтобы это произошло, властям Украины необходимо сделать три тактических шага. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью изданию «Новое время» заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
В частности, одной из тактических задач он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».
«Вторая — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма», —отметил министр.
Кроме того, ещё одной задачей Дмитрий Кулеба считает поиск дополнительных международных инструментов давления на Россию, подчеркивает RT.
Напомним, ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью «Укринформ» назвал «бесстыдными» заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не отдаст Крым Украине.
Мельник назвал 76-летнего немецкого политика «топ-лоббистом Кремля» и предложил пари, что ещё при его жизни Крым вернётся в «лоно матери-Украины».
«Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», - считает украинский дипломат.
Ранее Шрёдер заявил, что считает антироссийские санкции бессмысленными, а тех, кто верит в их эффективность применительно к России, заблуждающимися.
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