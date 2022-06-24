Германия подарит Киеву системы ПВО IRIS-T

Киев получит систему противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Украины Андрея Мельника.

Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T

По его словам, закупка первой системы стоимостью 178 миллионов евро пройдет за счет правительства Германии.

Дипломат отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке дальнейших 10 стационарных систем ПВО IRIS-T.

IRIS-T предназначены для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Системы способны поражать цели на расстоянии до 40 км, досягаемость комплекса по высоте — 20 км.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПВОУкраинаГермания
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