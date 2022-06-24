Германия подарит Киеву системы ПВО IRIS-T
Киев получит систему противовоздушной обороны IRIS-T из ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Украины Андрея Мельника.
По его словам, закупка первой системы стоимостью 178 миллионов евро пройдет за счет правительства Германии.
Дипломат отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке дальнейших 10 стационарных систем ПВО IRIS-T.
IRIS-T предназначены для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Системы способны поражать цели на расстоянии до 40 км, досягаемость комплекса по высоте — 20 км.
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