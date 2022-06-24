Германия подарит Киеву системы ПВО IRIS-T

По его словам, закупка первой системы стоимостью 178 миллионов евро пройдет за счет правительства Германии.

Дипломат отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны Берлина в закупке дальнейших 10 стационарных систем ПВО IRIS-T.

IRIS-T предназначены для борьбы с широким спектром аэродинамических целей. Системы способны поражать цели на расстоянии до 40 км, досягаемость комплекса по высоте — 20 км.



