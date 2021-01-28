На Украине завели дело о вмешательстве в выборы США

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело после сообщений о вмешательстве украинских граждан в президентские выборы США, сообщает руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что офис президента ждет результаты следствия, которое «должно дать ответы на очень многие вопросы».

Власти США отрицают вмешательство РФ в президентские выборы в этом году

Действующий и бывший депутаты Верховной рады, а также еще пять граждан Украины вошли в список Минфина США, который ввел в отношении них санкции в середине января. Американские власти объяснили свое решение подозрением на вмешательство этих лиц в выборы президента.



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ФОТО: pixabay.com
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