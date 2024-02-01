FT: Украина не получит прибыль от замороженных активов России

В статье говорится, что Евросоюз только сейчас начал разработку законодательства, на основе которого может передать прибыль от российских активов. При этом документ не будет иметь обратной силы.

FT объяснило, что в случае принятия закон будет распространяться только на текущее и будущее время. Таким образом, резюмировала газета, Украина не сможет получить прибыль от российских активов.

Саммит Евросоюза 1 февраля утвердил предложение об использовании доходов от российских активов для поддержки Украины.

В ЕС в результате санкций заморожено 190 миллиардов евро суверенных российских активов, передает «Радиоточка НСН».

