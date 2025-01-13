Европейский союз выделит пакет в 140 млн евро на гуманитарную помощь Украине, сообщается в заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что финансирование направят на экстренную помощь, в том числе жилье, продовольствие, питьевую воду, защиту от холодов и здравоохранение. В заявлении указывается, что ключевым является поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах Украины.

{{related_post_rrrm5rTeb6}}

Кроме того, восемь млн евро будет выделено Молдавии на расходы по приему украинских беженцев.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки испытывают напряженность от украинского конфликта. По его словам, особо сильно польское общество возмущают «молодые украинские мужчины за рулем новейших автомобилей», либо «беженцы» из Украины, которые живут в пятизвездочных отелях, передает «Радиоточка НСН».

