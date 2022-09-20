Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент Турции провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели переговоры перед выступлением президента Турции на Генеральной ассамблее ООН.
В канцелярии напомнили, что Эрдоган сейчас находится с визитом в США для участия в Генассамблее . О деталях диалога турецкая сторона не информирует.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский коротко прокомментировал итоги телефонного разговора с турецким коллегой.
«Обсудили текущие вопросы безопасности», — написал Зеленский в Twitter.
Ранее турецкий лидер заявил, что российский президент Владимир Путин стремится скорее закончить кризис вокруг Украины.
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