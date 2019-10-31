Лишённого неприкосновенности депутата Рады сделают прислужником «Слуги народа»

Новый состав Верховной рады Украины впервые принял решение о снятии неприкосновенности с депутата. Как сообщает ТАСС, за такой результат в отношении беспартийного Ярослава Дубневича проголосовал 241 парламентарий при 226 необходимых голосах. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о доказательствах, необходимых для предъявления Дубневичу обвинения в присвоении, растрате и завладении имуществом путём злоупотребления служебным положением. Отмечается, что он и его брат Богдан фигурируют в уголовных делах, связанных с материальным ущербом предприятию «Укржелдороги».

Кампания против Дубневича и его семьи была организована с целью быстрого обогащения членов партии «Слуга народа», заявил в эфире НСН политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин. По его словам, клан Дубневичей держал мощные денежные потоки в течение долгого времени, и теперь стал мешать новой власти.

«Те [депутаты], которые пришли, они все бедные и голодные. Они ищут источники быстрого финансового обогащения. Тем более [Андрей] Богдан, правая рука Зеленского, из Львова. Он знает всю местную специфику — у кого есть деньги. А семья Дубневичей — мощные олигархи. У них серьёзные политические, финансовые, медийные, церковные позиции. Они считались непоколебимыми последние лет 15. Они были при Кучме, Ющенко, Тимошенко, при этом им всегда удавалось менять окраску. И вдруг такая засада. Я думаю, это операция денежная, политическая клановая. За ней, конечно, стоит Богдан. Ясно, что Зеленскому показали дивиденды, которые он от этого получит. Плюс, местный губернатор Львовской области сказал, что без нейтрализации клана Дубневичей он не сможет организовать для “Слуги народа” никаких возможностей», — рассказал Соскин.

Однако лишение депутатской неприкосновенности ещё не говорит о том, что Дубневича и его родственников ожидает тюрьма. Вероятнее, по мнению политолога, что этот клан будет теперь действовать в интересах правящей партии, принося все дивиденды ей и главе государства.