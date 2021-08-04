Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского «ошибкой»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал нынешнего и бывшего президентов этой страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«Послушайте его (Зеленского - прим. НСН) хоть две минуты не предвзято. Это страшная ошибка для Украины - и наша всеобщая ошибка», - сказал он в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

При этом экс-премьер высказал мнение, что Зеленский и Порошенко «соревнуются» друг с другом по «степени бестолковости».

Ранее Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и посоветовал Киеву лучше думать о том, как не распасться Украине.

«Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», - отметил он.

