Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского «ошибкой»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал нынешнего и бывшего президентов этой страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
«Послушайте его (Зеленского - прим. НСН) хоть две минуты не предвзято. Это страшная ошибка для Украины - и наша всеобщая ошибка», - сказал он в интервью украинскому телеканалу NewsOne.
При этом экс-премьер высказал мнение, что Зеленский и Порошенко «соревнуются» друг с другом по «степени бестолковости».
Ранее Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и посоветовал Киеву лучше думать о том, как не распасться Украине.
«Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- АТОР предложила восстановить международный туризм до конца пандемии
- Привитым и переболевшим COVID-19 российским донорам раскрыли сроки сдачи крови
- Российский дипломат: Украина не вступит в Евросоюз
- Экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского «ошибкой»
- В Москве расширили список бесплатных лекарств
- Обнаружено новое средство против COVID-19
- Генпрокуратура намерена взыскать $126 млн с Абызова и «Альфа-банка»
- «Как турист». В Крыму назвали условия для визита Владимира Зеленского
- Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады
- В России могут сократить перечень отпускаемых в аптеках без рецепта лекарств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru